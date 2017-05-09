Бузова поздравила ветеранов очень странным видео

Одиозная Ольга Бузова снялась в полувоенной форме и со сложенными, будто в молитве, руками

Бывшая участница скандального шоу "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram поздравления в честь Дня Победы. Ролик вызвал гнев у интернет-пользователей – комментаторы набросились с критикой на популярную блогершу.

На небрежно смотированном ролике Бузова в костюмчике цвета хаки стоит в "молитвенной" позе – сложив перед грудью руки – а фоном играет песня "День победы" в исполнении Льва Лещенко с хором.

Наложенные сверху бегущие полупрозрачные фильтры в виде надписей с поздравлениями ветеранам, полосами в цветах георгиевской ленточки и всполохами пламени добавляют картинке китча.

– Праздник со слезами на глазах, – прокомментировала видео хозяйка блога Ольга Бузова.

Видео: инстаграм