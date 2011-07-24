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Аппетитная бразильянка чеканит мяч (Видео)

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Бразильская спортсменка, занимающаяся футбольным фристайлом, радует фанатов новыми трюками с различными мячами

Мастерски обладать техникой завладевания футбольным мячом могут не только игроки лучших клубов планеты, и далеко не только мужчины! Например, и обворожительная бразильская фристайлистка Ракель Бенетти, проделывает с мячами такие вещи, о которых и представить сложно. А как прекрасно она исполняет эти трюки: хоть на каблуках, хоть в мини, хоть в топе! Правда, стоит отметить, что выдающиеся таланты спортсменки могут оценить далеко не все представители земного шара, поскольку многие заприметят кое-что ещё чуть более выдающееся. Например, формы горячей бразильской красавицы.

Видео: Instagram, raquelfreestyle

Фото: Instagram, raquelfreestyle

Теги: большая грудь , девушка красивая , ракель бенетти , фристайл
Категории: Piter Light Футбол в России и Европе Спорт

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