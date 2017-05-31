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Большой проспект В.О. открыт для транспорта‍

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Ремонт на этом участке трассы продолжался два года

К началу проведения Петербургского экономического форума в Петербурге завершился ремонт участка Большого проспекта Васильевского острова.

В пресс-службе Теплосети рассказали, что на участке Большого проспекта В.О. от 22-23 линий до Кадетской линии ремонт окончен. Сейчас сотрудники служб заканчивают наносить разметку.

Сейчас закрытым остается только участок Большого проспекта от 24-25 линий до 22-23 линий. Там идет строительствостанции метрополитена «Горный институт» (заказчиком выступает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга).

видео: архив

Теги: большой проспект в о , петербург , пмэф , ремонт на большом проспекте
Категории: Новости СПб

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