Мариинская больница: пациенту с ножевым ранением оказали помощь

В Мариинской больнице опровергли сообщения о том, что врачи не оказали помощь пациенту с ножевым ранением.

Пресс-секретарь Мариинской больницы Мария Хитаришвили прокомментировала скандальное видео, где друзья раненного ножом мужчины ссорятся с врачами. Представитель лечебницы отметила ,что все необходимая помощь пациенту была оказана. Через восемь минут после того, как мужчину привезли в больницу его знакомые, пострадавший уже лежал на операционном столе. Сейчас состояние раненного оценивают как тяжелое. Но доктора отмечают положительную динамику.

В полиции отмечают, что инцидент произошел 10 января. Компания мужчин приехала в больницу. Один из них был в тяжелом состоянии из-за ножевого ранения. Один из товарищей раненного начал неадекватно себя вести и ругаться с сотрудниками больницы.

Спор друзей пострадавшего и медиков сняли на видео и выложили в сеть: истекающий кровью пациент и врачи Мариинской больницы. Знакомые возмущались и обвиняли врачей в халатности. Те вызвали полицейских. Одного из дебоширов доставили в отделение и вручили протокол о мелком хулиганстве.

Также возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

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