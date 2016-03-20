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Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: спринт 10 км, мужчины

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В Рупольдинге продолжается этап кубка мира по биатлону 2016-2017. Сегодня, 13 января, состоится старт спринта на 10 км среди мужчин. Ссылки на прямые трансляции и участники - у нас в материале.

Сегодня, 13 января, в немецком Рупольдинге стартует очередное заезд этапа Кубка мира по биатлону. На этот раз на старты выйдут мужчины. Им предстоит проехать спринт на десять километров. Трансляция начнется в 16.45 по московскому времени.

Всего на старт выйдут шесть российских атлетов. Россиянин Антон Бабиков стартует под 14-мы номером. Дмитрий Малышко выйдет на трассу 30-ым. А Матвею Елисееву придется ждать, так как он стартует 53-им. А вот Антон Шипулин и Максим Цветков стартуют сразу друг за другом под 69-ым и 70-ым номерами. Евгений Гараничев пойдет к медалям последним из всех россиян под 90-ым номером.

Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: спринт 10 км, мужчины

Бесспорным лидером гонки является француз Мартен Фуркад. Этот непобедимый атлет просто не пропускает никого вперед. В личном зачете он уверенно держит первую строчку. По результатам всех заездов у него в активе 610 очков. Это почти в два раза больше, чем у его ближайшего соперника – россиянина Антона Шипулина. У нашего атлета 379 очков. Далее идут два немца Симон Шемпп и Эрик Лессер. У атлетов из Германии по 370 и 347 очков соответственно. Замыкает пятерку лидеров еще один россиянин Максим Цветков. Он смог заработать 329 очков. Остальные россияне сильно разбросаны по таблице. Антон Бабиков на 11 месте с 273 очками, Матвей Елисеев на 20-ом из-за нескольких пропусков у него только 189 очков. Дмитрий Малышко также пропустил несколько гонок, поэтому у него 102 очка и 37 место, недалеко от него Евгений Гараничев с 80 очками на 40-ом месте. Также в турнирной таблице есть Юрий Шопин с 18 очками на 61 месте.

Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: спринт 10 км, мужчины

В зачете Кубка наций Россия делит третье место с Норвегией. У стран по 3000 очков. На первом месте Германия. Ее спортсмены заработали в совокупности 3045 очков. На втором -Франция с 3030 очков. Что не удивительно, ведь только Фуркад завоевал для сборной 610 очков.

Смотреть прямую онлайн трансляцию мужского спринта на 10 км можно на сайте телеканала МатчТМ. Текстовая трансляция ведется на нескольких спортивных сайтах. Например, на портале "Чемпионат".

Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: спринт 10 км, мужчины

Этап в Рупольдинге, Германия стал пятым в Кубке мира 2016-2017 годов. Ранее женская команда показала антирекордные результаты на эстафете. Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова показали слабые результаты и в итоге оказались на 13-ом месте. Поэтому все болельщики ждут новых результатов от мужчин и надеются на их медали.

Кубок мира по биатлону в Рупольдинге: спринт 10 км, мужчины

Фото: Instagram / olya_shepelevich, southnordic, cattoni_gabriele_veleno, steffihuhahe, gravynchips

Видео: Instagram / topolss27, biff_93

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Категории: Спорт

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