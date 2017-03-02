Видео: столетняя старушка отжигает на вечеринке

Возраст танцам не помеха: пожилая женщина утерла нос молодым гостям. Столетняя именинница стала звездой инстаграма, исполнив зажигательный танец.

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором пожилая женщина отжигает на своем дне рождения. Пенсионерке исполнилось 100 лет, и она явно дала понять молодым, что возраст танцам не помеха. Женщина показала, как правильно двигаться под Бруна Марса, заслужив тем самым бурные овации.

Видео с танцующей старушкой в свой инстаграм выложила ее правнучка. Девушка прокомментировала видео таким образом: "Ее 100 день рождения. Я люблю свою прабабушку, она действительно крутая. Теперь я знаю, от кого унаследовала свое отношение к жизни и алкоголю".

Надо сказать, что ролик набирает бешеную популярность. Его посмотрели уже более 18 тысяч раз. Пользователи соцсети не устаю удивляться танцующей столетней старушке. Они пишут, что женщина шикарная и танцует отменно. Многие с ней не знакомы лично, но уверены, что уже любят пенсионерку, а также желают ей долгих лет жизни. Об этом пишет Петербургский дневник.

Ранее мы сообщали,что во Флориде хитрый енот попытался увести у туристки сумку с продуктами. Однако американка дала отпор наглому хищнику и вступила с ним в бой.

Видео: инстаграм, treasure_marnae