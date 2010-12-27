Станцию "Автово" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход.

В пятницу, 16 июня. станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход. Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причиной этих мер стал бесхозный предмет, который обнаружили на платформе. Станция стала недоступна для пассажиров в 11.57.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии станции объявляют по громкой связи на эскалаторах и в переходах во всей подземке.

Так как "Автово" расположена рядом с транспортным узлом. Поэтому станцией пользуются много пассажиров, приезжающие из Петергофа и других соседних городов. Некоторые пассажиры решили дождаться открытия станции метро и стоят около входа.

Вестибюли откроют только после того, как взрывотехники проверят предмет. Когда они подтвердят его безопасность, станцию откроют для пассажиров.