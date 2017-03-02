Появилось видео и описание новой игры от авторов Metro 2033

Авторы легендарной игры Metro 2033 представили свой новый проект Arktika1.

На YouTube появилось видео нового игрового мира от компании 4A Games. Создатели проектов Metro 2033 и Metro: Last Night представили 25-минутный ролик на одной из столичных конференций разработчиков-игроделов. Это видео презентует проект Arktika.1: постапокалиптический шутер от первого лица, разработанный для шлемов виртуальной реальности. Планируется, что Arktika.1 будет официально совместима с самым популярным VR-шлемом Oculus Rift. Пока что игра еще находится в состоянии разработки, однако ее создатели смогли продемонстрировать геймплей и общую игровую механику своего детища.

Мир Arktika.1 погружен в ледяной апокалипсис. Действие игры разворачивается в конце 21 века, когда новый Ледниковый период приходит на смену глобальному потеплению. Человечество ожесточенно борется за последние участки тепла на Земле, а геополитическая карта мира полностью меняется. Единицы учатся выживать в ледяном мире, а остальные выполняют жестокие приказы новых тиранов, завоевавших планету. Люди вынуждены разрабатывать новую согревающую экипировку и полностью менять транспортную систему Земли.

Судя по видео, в начале игры персонаж оказывается в урбанистическом бункере, окруженный ботами-советчикам. Он может исследовать мир и использовать оружие при помощи официального контроллера Oculus Touch. Вот только пока что, судя по первому ролику, эти возможности достаточно скромны: следует признаться, что графика и геймплей тизера не поражают воображение опытных геймеров. Хотя по факту Arktika.1 может стать первой масштабной игрой из России на базе Oculus VR.

Повторимся, что перед нами "сырое видео", предназначенное для разработчиков. На некоторых кадрах "графическая оболочка" удаляется и мы можем видеть "матрицу", в которую погружены герои недоделанной игры.

Видео: Road to VR, YouTube