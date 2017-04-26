На выставке электроники в Лас-Вегасе показали роботов-стриптизеров

На крупнейшей выставке электроники CES в Лас-Вегасе показали публике роботов стриптизеров. Пластиковые механизмы выступали у шестов вместе с девушками-танцовщицами.

Посетители выставки потребительской электроники CES, которая с 9 по 11 января проходит в лас-Вегасе, могли наблюдать роботов-стриптизеров. Андроиды R2-DD и TripleCPU выступали у шестов на каблуках. Некоторые их части – это фрагменты манекенов с женскими фигурами.

Роботы выступали вместе с настоящими танцовщицами в клубе Sapphire.

Андроидов посетители приняли не очень-то радушно. Одна сказали, что роботы совсем нереалистичные и им «стоит взять уроки танцев». А многие увидели в них унижение женщин. Активистам показалось, что такие объекты усиливают предвзятое отношение к участницам выставки со стороны мужчин.

Фото и видео: Twitter / Taylor Lorenz @ CES