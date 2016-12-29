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Автомобильного вора опознали по чужому "травмату"

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Мужчина хранил при себе оружие, принадлежавшее хозяину автомобиля

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах воровства из припаркованных автомобилей, совершенных 18 января 2017 года. Как сообщается, мужчина действовал в Адмиралтейском районе Петербурга.

По версии следствия, подозреваемый выбил стекло в автомобиле марки "Мерседес", который владелец оставил на улице в Коломне, и взял из салона травматический пистолет. Той же ночью на улице Союза Печатников из другого  автомобиля вор тем же способом похитил из Range Rover сумку с личными вещами владельца иномарки.

Задержанный преступник оказался безработным и ранее уже судимым. Он уже написал явку с повинной.

Видео: архив

Теги: автомобильная кража , автоугон , адмиралтейский район , задержание , коломна , кража из автомобиля , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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