Автомобильного вора опознали по чужому "травмату"

Мужчина хранил при себе оружие, принадлежавшее хозяину автомобиля

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах воровства из припаркованных автомобилей, совершенных 18 января 2017 года. Как сообщается, мужчина действовал в Адмиралтейском районе Петербурга.

По версии следствия, подозреваемый выбил стекло в автомобиле марки "Мерседес", который владелец оставил на улице в Коломне, и взял из салона травматический пистолет. Той же ночью на улице Союза Печатников из другого автомобиля вор тем же способом похитил из Range Rover сумку с личными вещами владельца иномарки.

Задержанный преступник оказался безработным и ранее уже судимым. Он уже написал явку с повинной.

Видео: архив