Новый Audi с пятицилиндровым двигателем‍ разгонится до 100 км/час за 4 секунды

Немецкая автомобильная компания Audi наконец-то представила обновленную версию RS3 Sportback.

Руководство компании Audi раскрыло подробные характеристики обновленного RS3 Sportback. До этого в Интернете бродили одни лишь только слухи по поводу новой версии "хита продаж". Как пишет "Лента.ру", RS3 образца 2017 года будет обладать одним из самых мощных двигателей в своем классе. Речь идет о 400-сильном движке с 5-ю циллиндрами. Он позволит легковушке разгонятся до 100 километров в час всего за 4.1 секунды: показатель, который точно оценят любители высоких скоростей. Кроме того, компания готова предоставить индвидиуальные настройки ограничителя скорости транспортного средства. Его можно будет установить на уровне 280 километров в час вместо привычных 250.

Кстати, в Сети уже появился видео-тизер будущего хита продаж. Заметим, что Audi RS3 Sportbaсk представляет собой компактный седан с характеристиками спорткара. Первая модель RS3 была выпущена еще в 2011 году. Автомобиль все эти годы пользовался высоким спросом, что и подтолкнуло автоконцерн к созданию новой версии Sportback.

Компактный автомобиль, дебютировавший в 2011 году, уже завоевал исключительную популярность на рынке. С новым пятицилиндровым двигателем Audi RS 3 Sportback займет лидирующую позицию в своем классе, — рассказал глава Audi Sport GmbH Штефан Винкельман. Планируется, что презентация новинки пройдет в рамках Женевского автосалона.