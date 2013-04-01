Антон Бильжо: "На создание фильма "Рыба-мечта" деньги пришлось попросить у папы".

На днях молодой режиссер Антон Бильжо представил свой дебютный полнометражный фильм "Рыба –мечта" . В основе сюжета – история питерского интеллигента - корректора, которые мечтает создать нечто выдающееся, нечто масштабное. В итоге, он едет в Эстонию, чтобы заняться редактурой энциклопедии. Но на пути между делом и главным героем встает женщина. О том, как создавалась кинолента, и почему снимали в Усть-Нарве, каналу Piter.TV рассказали режиссер-сценарист Антон Бильжо и исполнитель главной роли Владимир

По словам постановщика картины, пришлось пережить немало трудностей, прежде чем создать фильм. "Во-первых, был очень долгий период поиска финансирования. – признается Антон. – Но в итоге пришлось взять деньги у моего папы – Андрея Бильжо". А учитывая, что это дебют, режиссер столкнулся с проблемой неправильного подсчета хронометража, из-за нехватки средств было ограниченное количество съемочных дней, всего 18 смен, а еще в один из дней сломалось оборудование – в камеру попала вода. Несколько раз картина была на волосок от гибели, но у съемочной группы все получилось, поскольку Бильжо подходил к проекту с точки зрения осуществления своей мечты. "Сначала родилась идея, здесь, в Эстонии, в Усть-Нарве. – рассказывает Антон. – Это место, на границе с Россией – чудесное. Место, где каждое лето я проводил свое время. После сценария был кастинг, затем финансирование и, наконец, съемки".



Впрочем, не только постановщику пришлось решать проблемы. С чем пришлось столкнуться на съемках в качестве актера, рассказывает Владимир Мишуков: " Я мало спал, много плавал в холодной воде, потому что снимали на Балтийском море. – признается актер. - Думал над обстоятельствами персонажа и задавался постоянно одним и тем же вопросом перед каждой сценой: а что было бы действительно, если бы я попал в такую ситуацию? А что, если бы вся эта сцена, которую мне предстоит сыграть, случилась бы со мной? И я пытался честно ответить на поставленные вопросы". Сыграть питерского интеллигента задача не из простых, но, судя по всему, Владимир Мишуков с ней справился: "Моего героя зовут Роман, ему 39 лет. Мы застаем его в переходном возрасте, когда человек оглядывается назад с вопросом к самому себе: а что я сделал такого значительного в жизни? – рассказывает Владимир. – И он обнаруживает, что, в общем-то, ничего не сделано, и все еще только предстоит. Роман как раз стоит на пороге делания чего-то большого и невероятного".



По мнению создателей кинокартины, это сказка, сказка для взрослых, изысканная, невероятная и красивая. Но, как и в любой сказке, мы сталкиваемся с серьезными трудностями, с противостоянием стихий: любви, разума, эмоций. И тут встает главный вопрос, с каким настроением зрителю идти на этот фильм. Антон Бильжо уверен, что необходимо просто расслабиться. "Позвольте себе плыть по течению фильма, по тому течению, которое предлагают актеры. – говорит режиссер. – Да, там будут какие-то неожиданности, связанные со сменой жанров, но это специально сделано, чтобы выбить из колеи зрителя".



С коллегой по цеху соглашается и Владимир Мишуков. Он уверен, что перед фильмом вообще не стоит себя настраивать. "Надо просто сесть, обнулиться, не настраиваться, чтобы потом не расстраиваться и смотреть, не ожидая ничего, просто довериться проводникам, коими являются актеры. – убежден Владимир. – Актеры, они сталкеры, они вас проведут туда, куда нужно по замыслу режиссера". Также исполнитель главной роли считает, что не стоит ограничивать свое восприятие жанровыми рамками: "Кто-то называет этот фильм печальной комедией, кто-то черной комедией, кто-то сказкой для взрослых. А мне кажется, что он не является ни одним из этих вариантов. Необходимо просто воспринимать кинокартину как саму жизнь".



Кстати, картина уже была номинирована на главный приз фестиваля "Кинотавр 2016". А посмотреть и сформировать собственное мнение о фильме "Рыба-мечта" каждый зритель сможет уже в ближайшем будущем. В российский кинопрокат лента выходит 22 декабря.

Несмотря на то, что первый полнометражный фильм Антона Бильжо только-только предстоит увидеть публике, режиссер уже планирует новый. Он рассказал, что начал писать сценарий еще одной сказки, где главным героем будет невидимка.



Анастасия Усцова



Видео: Piter.TV, youtube/ официальный трейлер фильма