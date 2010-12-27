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Академия “Зенита” пригласила Александра Кержакова на должность координатора команд
Сегодня, 15:53
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lesjasap
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Академия “Зенита” пригласила Александра Кержакова на должность координатора команд

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Бывший нападающий петербургского “Зенита” скоро приступит к новым обязанностям. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В его компетенции будет входить отслеживание прогресса игроков и их продвижение по системе “академия - молодежная команда - “Зенит-2” - основной состав”.

Некоторое время назад футболист запустил в своем профиле в Instagram опрос. Пользователям предлагалось отметить лайками “за” продолжение Александром Кержаковым карьеры игрока. На данный момент запись собрала более 26 тысяч отметок “нравится”. 
 
 
Александр Кержаков дебютировал в основной команде сине-бело-голубых в 2011 году. На его счету 387 проведенных матчей. Нападающий является абсолютным лидером по количеству забитых голов за всю историю “Зенита” и трехкратным чемпионом России. 
 
Фото: Instagram/a.kerzhakov11
Теги: зенит , кержаков , спорт , футбол
Категории: Спорт Лента новостей

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