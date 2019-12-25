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Кержаков составил топ сериалов, которые надо посмотреть
Сегодня, 21:27
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smirenny

Кержаков составил топ сериалов, которые надо посмотреть

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В топ-5 вошел также документальный сериал про космос.

Вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков представил топ-5 сериалов, которые, по его мнению, необходимо посмотреть. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен выделил ленты "Клан Сопрано" (в переводе Гоблина), "Настоящий детектив" (первый сезон пришелся по душе Кержакову больше), "Космос: пространство и время", "Братья по оружию" и "Миллиардеры". 

Ранее мы писали, что Михаил Кержаков поделился впечатлениями от первого похода на стадион "Петровский" с женой. 

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, кержаков, михаил кержаков, топ сериалов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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