Кержаков составил топ сериалов, которые надо посмотреть

В топ-5 вошел также документальный сериал про космос.

Вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков представил топ-5 сериалов, которые, по его мнению, необходимо посмотреть. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен выделил ленты "Клан Сопрано" (в переводе Гоблина), "Настоящий детектив" (первый сезон пришелся по душе Кержакову больше), "Космос: пространство и время", "Братья по оружию" и "Миллиардеры".

Ранее мы писали, что Михаил Кержаков поделился впечатлениями от первого похода на стадион "Петровский" с женой.

Фото: fc-zenit.ru