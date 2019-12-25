Михаил Кержаков рассказал о первом походе на "Петровский" с будущей женой

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков в интервью официальному сайту сине-бело-голубых поделился воспоминаниями от первого похода на стадион "Петровский" со своей будущей женой.

До этого она никогда не была на футболе. И вот она пришла на первый в ее жизни футбольный матч. Была игра на Кубок России против московского "Динамо" — и счет 9:3. Представляете ее эмоции? Если бы закончили 1:0 или 2:1, было бы понятно, но когда она увидела такое количество голов, подумала, что так всегда происходит. С тех пор вместе на трибуны не ходили.

Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"