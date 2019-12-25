Михаил Кержаков рассказал о первом походе на "Петровский" с будущей женой

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков в интервью официальному сайту сине-бело-голубых поделился воспоминаниями от первого похода на стадион "Петровский" со своей будущей женой.
До этого она никогда не была на футболе. И вот она пришла на первый в ее жизни футбольный матч. Была игра на Кубок России против московского "Динамо" — и счет 9:3. Представляете ее эмоции? Если бы закончили 1:0 или 2:1, было бы понятно, но когда она увидела такое количество голов, подумала, что так всегда происходит. С тех пор вместе на трибуны не ходили.
Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"
Напомним, 8 августа 2007 года "Зенит" разгромил "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка России со счетом 9:3. Эта игра стала самой результативной в истории клуба — 12 забитых голов. Она занимает седьмое место в списке самых крупных побед "Зенита" во всех турнирах.
Ранее Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о первом матче на "Газпром Арене".
Фото: fc-zenit.ru
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