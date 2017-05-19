АВТОРУИНЫ: выставка Александры Овчинниковой в "Эрарте"

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Вёселая и женская, как говорят в народе, и очень живая живопись Александры Овчинниковой - в новом выпуске "Арт-Ликбеза". Неожиданно только, что в эпицентре столь оптимистичного взгляда художницы оказались старые проржавевшие автомобили и автомобильные свалки.