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АВТОРУИНЫ: выставка Александры Овчинниковой в "Эрарте"

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Вёселая и женская, как говорят в народе, и очень живая живопись Александры Овчинниковой - в новом выпуске "Арт-Ликбеза". Неожиданно только, что в эпицентре столь оптимистичного взгляда художницы оказались старые проржавевшие автомобили и автомобильные свалки.

 АВТОРУИНЫ: выставка Александры Овчинниковой в галерее современного искусства "Эрарта"

арт-гид: Вячеслав Корнев, композитор: Alex Bright
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
"АРТ-ЛИКБЕЗ" № 63 Петроград, 18 мая 2017
11 фотографий
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Теги: арт ликбез , киноликбез , кинополис , эрарта
Категории: Арт-репортажи

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