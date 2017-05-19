АВТОРУИНЫ: выставка Александры Овчинниковой в "Эрарте"
Вёселая и женская, как говорят в народе, и очень живая живопись Александры Овчинниковой - в новом выпуске "Арт-Ликбеза". Неожиданно только, что в эпицентре столь оптимистичного взгляда художницы оказались старые проржавевшие автомобили и автомобильные свалки.
АВТОРУИНЫ: выставка Александры Овчинниковой в галерее современного искусства "Эрарта"
арт-гид: Вячеслав Корнев, композитор: Alex Bright
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
"АРТ-ЛИКБЕЗ" № 63 Петроград, 18 мая 2017