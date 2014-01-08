Раскопки XXI века представили в Петербурге. Постарались ироничные итальянцы

Итальянский дуэт художников The Bounty Killart рассказал о своих необычных скульптурах в рамках выставки в "Эрарте". Наш корреспондент записал беседу об искусстве.

В музее современного искусства "Эрарта" развернулась выставка дуэта The Bounty Killart: итальянцев Гвальтеро Якопо Маркьоретто и Диониджи Бьолатти. Художники представляют свои работы впервые в России. Фигуры выполнены из гипса, синтетической смолы, бронзы, искусственной керамики и других материалов.

Проект "Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века" показывает зрителям нашу повседневность глазами человека из 3115 года, отмечают авторы. Ироничные скульптуры соединяют в себе жизнь современного обывателя в классических сюжетах (например, миф о Сизифе) или образах (Венера, Святой Себастьян).

Собеседником фотографов на пресс-показе выставки стала директор по внешним связям музея "Эрарта" Екатерина Атоян-Милюкова. Свидетелем беседы стал наш корреспондент.

У вас первая выставка в России и в Петербурге. Расскажите, какие у вас ощущения по этому поводу?

Мы дуэт Bounty Killart и мы очень рады быть здесь вживую, воплоти и крови, по-итальянски, как говорится, мы рады быть здесь плотью и костями, но, конечно, костями больше, чем плоти. Мы рады, что, несмотря на такую сложную ситуацию, нам удалось приехать сюда лично и вживую представить вам выставку. Это наше первое путешествие за очень долгое время, поэтому эмоции наши необъяснимы.

Вам уже удалось погулять по музею или вы нам расскажете только о своей выставке?

Честно говоря, мы мало успели посмотреть музей, потому что все время мы были заняты оформлением своей выставки. Нам еще предстоит более детальное знакомство с музеем "Эрарта". Это действительно наша первая выставка в России и наш первый раз в Санкт-Петербурге и вообще такая большая выставка. Благодаря музею она получилась действительно гигантская, поэтому мы выражаем большую благодарность.

Если бы вы могли охарактеризовать свою выставку в двух трех словах, но, не упоминая названия выставки, какие они бы были?

Разумеется, это были бы слова "гигантская", "ироничная" и "понятная".

Работа "Рань меня ещё раз"

Как вы считаете, какое впечатление получили бы жители третьего тысячелетия о нас самих?

Вообще судить сложно, потому что мы не знаем, какое будет общество будущего. Но я надеюсь, что этот образ не будет для жителей будущего слишком драматичным и то, что они не будут шокированы пороками, которые представлены на выставке и гиперкоммуникацией, которая существует в наше время. И Гвальтеро добавляет: "Человек остается человеком во все времена, будь то античность, современность или будущее время, поэтому человек не особенно поменялся и видимо не особо поменяется в будущем"

Очень много героев античных мифов у вас представлено в ваших работах в таком ироничном виде. С чего все началось, как пришла идея соединять такие разные тематики?

Мы не воспринимаем себя всерьез, пытаемся иронизировать, также на свой счет. И в античности тоже это было, в классическом периоде можно понять по граффити, которые находят в различных городах по всему миру, где много оскорблений и шуток.

Вы очень часто называете свои работы строчками из хитов поп-музыки, откуда пошла такая традиция?

Мы никогда не обдумывали это специально и не решали, что специально будем использовать строчки из известных песенных композиций для наших произведений. Однако всем известно, что часто эти музыкальные композиции заедают, мучают людей и какая-то эпоха ассоциируется с определенной песней. Поэтому мы пытались выстроить ассоциации между нашими работами и известными музыкальными композициями и создать игру.

Какие мифы ваши любимые и героями, каких мифов вы могли бы представиться сами?

В голову приходит сразу Нарцисс, это очень актуальная тема особенно сейчас из-за социальных сетей. И Сизиф, повторение все тех же ошибок, то что мы наступаем на одни и те же грабли.

На первом этаже выставки расположилась гигантская скульптура под названием "Гигантомахия", которая отсылает нас к древнегреческому мифу, о свержении гигантов с Олимпа.

Работа "Гигантомахия"

Она создана в коллаборации с "Эрартой" специально для выставки и эта работа останется в музее после проекта. Художники прокомментировали эту работу.

Прежде всего мы хотим поблагодарить музей "Эрарта" за то, что они нам дали возможность реализовать такую большое произведение, с такими размерами мы никогда не работали. Это сюжет "Гигантомахия", речь идет о падении титанов. Можно сказать, что группа гигантов собралась вместе при помощи их матери Земли, они решили соперничать с богами Олимпа. Однако соревнование не привело ни к чему хорошему, потому что они были чрезмерно высокомерны, наглы и слишком уверенные в себе и вызвали гнев Зевса, и он прогнал их с небес. Сюжет всем известен, это абсолютно не новая тема в истории изобразительного искусства, есть тысяча разных интерпретаций этого сюжета. И обычно к этому сюжету обращались художники, когда этого требовала история. Возможно, некоторые персонажи были высокомерными и наглыми и мнили себя богами. Мы хотим сказать этим произведением, что эта тема очень актуальна, и мы здесь тоже выступаем с ироничной точки зрения, не созидательной, не хотим показываться какими-то злыми, мы показываем современному человеку, что ему тоже знать свое место. Мы подчеркиваем ироничность тем, что Зевс изображен не с оружием, а с устройством для чистки пыли и нам кажется это очень милым The Bounty Killart, художники

Выставка продлится с 3 сентября по 9 января 2022 года. До этого мы рассказывали о другой экспозиции в "Эрарте" – выставке "Таинственный лес".

Материал подготовила Анастасия Косичкина, Piter.tv