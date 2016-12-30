60 туристов остались без новогодних каникул в Хельсинки

Автобусы с туристами не пропустили через российско-финскую границу

Накануне из-за просроченной лицензии перевзочика на финско-российской границе задержали автобус с 62 туристами, которые собирались провести новогодние каникулы в Хельсинки и окрестностях.

Как сообщается, лицензия истекла аккурат 31 декабря 2016 года, а уже второго января 2017-го несколько десятков туристов не смогли переехать в автобусе, следовавшем из Петербурга, на территорию Финляндии.

Как пишет КП со ссылкой на очевидцев, пассажирам предложили идти пешком, притом что переходить границу на своих ногах запрещено. В качестве альтернативы также предлагалось возвращаться в Петербург.

У большинства пассажиров были билеты на паромы и самолеты. Некоторые из туристов, оставшихся без новогодних каникул за границей, были вынуждены вернуться в Северную столицу, другим повезло больше – их частные туристы подбросили до аэропорта.

Сообщается, что проблемы у компании-перевозчика возникли не только на финской границе. Также пассажиры, которые должны были отправиться на автобусе в Ригу и Таллин с Балтийского вокзала, прождали своего автобуса несколько часов.

Видео: архив