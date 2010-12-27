Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге арестовано около 28 кг янтаря
Сегодня, 12:00
0
Shdaria
206

В Петербурге арестовано около 28 кг янтаря

0
 
 

В Петербурге изъяли около 28 кг драгоценных украшений за самовольную добычу камня.

 В Московском районе Петербурга полицейские забрали около 20 кг драгоценного камня в качестве доказательства о самовольной добыче янтаря.

Пресс-служба ГУ МВД по городу и области сообщает, что в торговом центре на Благодатной улице документов на янтарь не оказалось. Кроме того, соответствие предложенного товара требованиям к изделиям из драгоценных металлов было сомнительным. На инспекции присутствовал эксперт пробирного надзора. 

Согласившись с мнением эксперта полицейские было арестовали 828 различных украшений. Общий вес оказался свыше 9 кг. Также вывезли ещё 19 кг окаменевшей ископаемой смолы. Янтарь и изделия из него отправили экспертам.

Инспекция завершилась административными делами о самовольной добыче янтаря и обмане потребителей. 

Теги: изъяли драгоценные украшение , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , самовольная добыча янтаря , янтарь
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5