В Петербурге арестовано около 28 кг янтаря

В Петербурге изъяли около 28 кг драгоценных украшений за самовольную добычу камня.

В Московском районе Петербурга полицейские забрали около 20 кг драгоценного камня в качестве доказательства о самовольной добыче янтаря.

Пресс-служба ГУ МВД по городу и области сообщает, что в торговом центре на Благодатной улице документов на янтарь не оказалось. Кроме того, соответствие предложенного товара требованиям к изделиям из драгоценных металлов было сомнительным. На инспекции присутствовал эксперт пробирного надзора.

Согласившись с мнением эксперта полицейские было арестовали 828 различных украшений. Общий вес оказался свыше 9 кг. Также вывезли ещё 19 кг окаменевшей ископаемой смолы. Янтарь и изделия из него отправили экспертам.

Инспекция завершилась административными делами о самовольной добыче янтаря и обмане потребителей.