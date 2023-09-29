В Калининградской области подведены итоги работы полиции по противодействию самовольной добыче янтаря

Ирина Волк рассказала о профилактических рейдах в прибрежной зоне Балтийского моря.

На территории Калининградской области правоохранительными органами подведены итоги работы по противодействию самовольной добыче янтаря. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница пояснила, что за восемь месяцев текущего года совершены оперативные и профилактические мероприятия. В общей сложности специалисты изъяли свыше 63 килограммов янтаря-сырца, а также 25 лодок, подвесные моторы с водомётными улитками, прицепы, водолазное оборудование и другие средства, при помощи которых преступники занимались противоправной деятельностью.

В отношении криминальных старателей составлено 23 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.5 КоАП РФ. В качестве штрафов взыскан 1 миллион 700 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Дополнительно полицией по фактам выезда автотранспорта на прибрежную зону составлено свыше сотни протоколов об административных правонарушениях по статье 8.42 КоАП РФ. Ирина Волк подчеркнула, что рейды в акватории Балтийского моря и прибрежной зоне проводятся на регулярной основе в дневное и ночное.

В подмосковном Щелково полиция проверила 160 иностранцев на соблюдение миграционного режима.

Фото и видео: МВД Медиа