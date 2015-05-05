В подмосковном Щелково полиция проверила 160 иностранцев на соблюдение миграционного режима

В МВД рассказали о результатах рейда в регионе.

На территории Московской области сотрудниками российских правоохранительных органов из "Щелковского" в рамках оперативно-профилактических мероприятий выявлены иностранцы, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства. Оперативники проверили объекты строительства, торговли, общежития и жилой сектор. В ходе рейда проверены документы у 160 человек. Из них 15 мигрантов стали нарушителями режима пребывания и незаконно осуществляли трудовую деятельность.

15 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время они помещены в центр временного содержания иностранных граждан в городе Егорьевске. Дополнительно за использование поддельных бланков регистрации в отношении шестерых приезжих ведутся уголовные дела по статье 327 УК РФ. Сейчас все фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи красноярской полиции вернули пяти потерпевшим похищенные аферистами 800 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД Медиа