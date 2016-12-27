После 21-летней реставрации Троицкий собор получил восстановление фасада и куполов

Реставрационные работы Свято-Троицкого Измайловского собора продолжались 21 год. С результатами трудов познакомился губернатор Петербурга.

В Северной столице закончилась реставрация Свято-Троицкого Измайловского собора. Работы в церкви продолжались 21 год. С результатами реставрации ознакомились губернатор города Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров.

За время длительного ремонта собор обзавелся обновленным фасадом и куполами. Также реставрации подверглось внутреннее убранство храма. Все части храма значительно пострадали в период СССР. Тогда собор использовали как склад.

Собор был построен в 1835 году. Его возвели для лейб-гвардии Измайловского полка. Храм выстроил Василий Стасов. Храм известен тем, что в нем венчался Федор Достоевский.

В ходе реставрации не обошлось без накладок. В 2006 году в ремонтируемом храме произошел пожар. Возгорание тушили пожарные расчеты и вертолеты. В результате обрушился центральный купол собора. При этом пострадали и два отреставрированных малых купола. На восстановление пострадавшего от огня собора деньги выделил папа Римский Бенедикт XVI.

Видео: Youtube / igor platoshin