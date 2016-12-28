Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 15:40
1
Nutshell
239
Код вставки плеера

15 госпитализированных стали жертвами пожара в больнице в Кронштадте

0
 
 

Сегодня, 28 января 2017 года в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание детской поликлиники. Проводилась срочная эвакуация

Согласно официальному сообщению ведомства, 28 января в 11:05 пожарные узнали о возгорании в доме №13 по улице Зосимова в Кронштадте. Спасатели направились на вызов по адресу, где располагается детская поликлиника №55, и были на месте уже в 11:10 Сотрудники экстренной службы установили, что огонь распространился на 5 метров 20-ти метровой площадки кабинета, находящегося на третьем этаже.
 
Было принято решение об эвакуации 15 человек, находящихся в помещении, а уже в 11:15 очаг возгорания был локализован.Сведениями о пострадавших в ведомстве не располагают.
 
С возгоранием боролся 21 человек и 5 единиц специализированной техники.
 
Видео: Piter.TV
Теги: больница в кронштадте , гу мчс россии по санкт-петербургу и пожарно-спасательных отрядов , детская поликлиника 55 , кронштадт , кронштадтский район
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

    Сегодня
    17:41
    Филиппов Сергей Ответить

    "Жертвами" называют погибших! Кому там всё равно?

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5