15 госпитализированных стали жертвами пожара в больнице в Кронштадте

Согласно официальному сообщению ведомства, 28 января в 11:05 пожарные узнали о возгорании в доме №13 по улице Зосимова в Кронштадте. Спасатели направились на вызов по адресу, где располагается детская поликлиника №55, и были на месте уже в 11:10 Сотрудники экстренной службы установили, что огонь распространился на 5 метров 20-ти метровой площадки кабинета, находящегося на третьем этаже.

Было принято решение об эвакуации 15 человек, находящихся в помещении, а уже в 11:15 очаг возгорания был локализован.Сведениями о пострадавших в ведомстве не располагают.

С возгоранием боролся 21 человек и 5 единиц специализированной техники.

Видео: Piter.TV