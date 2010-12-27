Вишневский против развития транспортной инфраструктуры Петербурга

На развитие Западного скоростного диаметра в бюджете заложено 5 млрд рублей. На сегодняшний день – это важнейшая транспортная магистраль, которая помогает петербуржцам удобно добираться из одного района города в другой. Однако нашлись и те, кто пытается убедить общественность в бесполезности скоростной дороги.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский фактически выступил против выделения субсидий на развитие ЗСД. Однако в настоящий момент данная транспортная артерия является одной из важнейших в городе.

Накануне в парламенте Петербурга обсуждали бюджет на ближайшие три года. Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о развитии транспортной сферы. По словам градоначальника, новые проекты, предусмотренные бюджетом, дадут новый импульс для развития города.

Депутат Борис Вишневский не смог не отреагировать на эту ситуацию, попытавшись дискредитировать новые инициативы. Парламентарий прокомментировал эту тему в своих социальных сетях.

Вишневский постарался убедить общественность в нецелесообразности расхода 5 млрд рублей. Депутат считает, что для главной транспортной магистрали города – это слишком много. При этом Вишневский предпочёл умолчать о том, что магистраль приносит городу солидную прибавку к бюджету, ведь деньги за проезд идут на компенсацию строительства ЗСД и на его развитие.

На сегодняшний день высокоскоростная транспортная артерия помогает снизить загруженность дорог в центре. Диаметр помогает горожанам быстро добраться из одного конца города в другой. Вдобавок, транспортный узел помогает решить проблему изолированности Васильевского острова. Характерно, что с каждым годом ездить по скоростному диаметру начинает всё больше горожан: в прошлом году было зафиксировано 88 млн транзакций, и это на 10% больше, чем в 2017 году.

По мнению ряда экпертов, высказываясь против субсидирования магистрали, Вишневский автоматически выступает против развития транспортной инфраструктуры и всего города.