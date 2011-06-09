В Петербурге объявили победителей конкурса "Золотое перо-2021"

От торжественной церемонии решили отказаться.

В пятницу, 3 июня, в Петербурге подвели итоги главного журналистского конкурса "Золотое перо". Гран-при получил фотограф Александр Петросян. Он снимал преимущественно для "Коммерсанта Санкт-Петербург". Соперником Петросяна был гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

Церемония награждения прошла в Доме журналиста на Невском, 70. В этом году от пышного торжества решили отказаться.

Приз в номинации "Политика" получила программа "Антиполитика" на радио "Комсомольская правда в СПб" и ее ведущие — Алеся Крупанина, Ольга Маркина.

Лучшим журналистским расследованием была признана работа Татьяны Востроиловой из "Фонтанки" "Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой".

Победителем в номинации "Гражданское общество" стал журналист "Россия-Санкт-Петербург" Сергей Загацкий с серия военно-исторических и поисковых репортажей.

Первое место в номинации "Экономика" забрала команда "Делового Петербурга": Вадим Кузьмицкий, Иван Ершов, Дарья Кильцова. Жюри оценило материал "Непутёвые склады".

Лучшим культурной программой стала "Культурная революция" на телеканале "Санкт-Петербург". Ее ведет Ольга Разина.

В номинации "Спорт" победителем стал команда "Петербургского дневника: Татьяна Беличенко, Юлия Николаева, Михаил Григорьев. Журналисты сделали спецвыпуск, посвященной Олимпиаде.

Приз в номинации "Фото" получил Валентин Егоршин (ТАСС, Associated Press).

Журналистским проектом года был признан фотоальбом "Санкт-Петербург в ожерелье мостов" Сергея Компанийченко.

Всего за три месяца на конкурс журналистов Петербурга и Ленобласти "Золотое перо" было подано 165 работ. В начале мая стало известно о том, что как минимум 7 членов жюри отказались от судейства.

Фото: Telegram / Золотое перо