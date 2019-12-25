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Известный петербургский фотограф Александр Петросян рассказал о проблеме со зрением
Сегодня, 16:42
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Известный петербургский фотограф Александр Петросян рассказал о проблеме со зрением

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Главными героями уличных снимков фотографа становятся его жители.

Известный петербургский фотограф Александр Петросян рассказал об ухудшающемся зрении и депрессии. Он регулярно делится снимками города в социальных сетях, однако с каждым днем это становится все сложнее.

В последние пару месяцев к давней прогрессирующей проблеме со зрением добавилась еще и депрессия. Кроме всего прочего, этому способствовало рекордное падение моих доходов,и ставшая теперь недостижимой возможность офтальмологической операции в Германии.

поделился Петросян.

Фотограф надеется на лучшее и ищет выход из ситуации. По его словам, мастер-классы сейчас не актуальны, а спрос на фотографии упал. 

Показываем несколько фотографий, которые были опубликованы в Telegram-канале Александра Петросяна.

О том, как можно помочь фотографу, читайте здесь. 

В прошлом году мы рассказывали о выставке с его снимками в пространстве "Никольские ряды". 

Фото: Piter.tv, Александр Петросян

Теги: александр петросян, фотограф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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