Известный петербургский фотограф Александр Петросян рассказал о проблеме со зрением

Главными героями уличных снимков фотографа становятся его жители.

Известный петербургский фотограф Александр Петросян рассказал об ухудшающемся зрении и депрессии. Он регулярно делится снимками города в социальных сетях, однако с каждым днем это становится все сложнее.

В последние пару месяцев к давней прогрессирующей проблеме со зрением добавилась еще и депрессия. Кроме всего прочего, этому способствовало рекордное падение моих доходов,и ставшая теперь недостижимой возможность офтальмологической операции в Германии. поделился Петросян.

Фотограф надеется на лучшее и ищет выход из ситуации. По его словам, мастер-классы сейчас не актуальны, а спрос на фотографии упал.

Показываем несколько фотографий, которые были опубликованы в Telegram-канале Александра Петросяна.

О том, как можно помочь фотографу, читайте здесь.

В прошлом году мы рассказывали о выставке с его снимками в пространстве "Никольские ряды".

Фото: Piter.tv, Александр Петросян