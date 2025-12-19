Зимний спецтрек конкурса Young Design открылся в Петербурге

Участникам предстоящего сезона предстоит решить 21 творческое задание и пройти обучение в специализированных школах проектирования.

В Северной столице стартовал зимний этап специализированного конкурсного трека проекта "Дизайн молодых / Young Design". Участвовать приглашаются учащиеся и недавно окончившие учебные заведения студенты из любых уголков России, сообщил спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский.

Участникам предстоящего сезона предстоит решить 21 творческое задание и пройти обучение в специализированных школах проектирования. Акцент сделан на практических заданиях из реальной практики дизайнеров: от графического и индустриального до интерьерного искусства. Участникам предстоит создать талисман и сувенирную продукцию для учебного заведения, разработать капсульную коллекцию одежды для исследователей современности, а также предложить концепцию экскурсионного тура по Санкт-Петербургу. Одна из категорий организована в сотрудничестве с Молодёжным парламентом и связана с созданием дизайна специальных социальных проездных карточек.

Заявки на участие принимаются до 18 января включительно, а по некоторым направлениям срок подачи заявок продлевается до 23 января. Конкурс позволяет подавать заявки одновременно в нескольких категориях. Итоги конкурса будут подведены торжественно в феврале в стенах Академического института имени Штиглица, выступившего инициатором и организатором мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что для "позорного" рынка сувениров с символами Петербурга хотят ввести знак качества.

Фото: Telegram / Спикер Бельский