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Женщине зажевало руку станком на предприятии в Выборгском районе Петербурга
Сегодня, 8:18
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Женщине зажевало руку станком на предприятии в Выборгском районе Петербурга

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Пострадавшей удалось самостоятельно отключить станок после инцидента. Руководство предприятия оперативно вызвало скорую помощь и сопровождало женщину в больницу.

На одном из предприятий по производству упаковки в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная травма у сотрудницы. Как сообщает источник в правоохранительных органах, правую руку 56-летней формовщицы затянуло в станок на ее рабочем месте. ЧП произошло 14 января примерно в 13:20. Пострадавшую срочно госпитализировали в Институт травматологии и ортопедии им. Вредена.

Медики диагностировали у женщины отрыв фаланги среднего пальца правой руки, а также серьезные повреждения остальных пальцев и сухожилий. По информации 78.ru, пострадавшей удалось самостоятельно отключить станок после инцидента. Руководство предприятия оперативно вызвало скорую помощь и сопровождало женщину в больницу.

Сообщается, что пострадавшая не предъявляет претензий к кому-либо. Она давно работает на данном предприятии и ранее не имела производственных травм.

Ранее мы сообщили о том, что названа причина ожогов у пассажиров петербургского автобуса.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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