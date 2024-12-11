Женщине зажевало руку станком на предприятии в Выборгском районе Петербурга

Пострадавшей удалось самостоятельно отключить станок после инцидента. Руководство предприятия оперативно вызвало скорую помощь и сопровождало женщину в больницу.

На одном из предприятий по производству упаковки в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная травма у сотрудницы. Как сообщает источник в правоохранительных органах, правую руку 56-летней формовщицы затянуло в станок на ее рабочем месте. ЧП произошло 14 января примерно в 13:20. Пострадавшую срочно госпитализировали в Институт травматологии и ортопедии им. Вредена.

Медики диагностировали у женщины отрыв фаланги среднего пальца правой руки, а также серьезные повреждения остальных пальцев и сухожилий. По информации 78.ru, пострадавшей удалось самостоятельно отключить станок после инцидента. Руководство предприятия оперативно вызвало скорую помощь и сопровождало женщину в больницу.

Сообщается, что пострадавшая не предъявляет претензий к кому-либо. Она давно работает на данном предприятии и ранее не имела производственных травм.

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Фото: Piter.TV