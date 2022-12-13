Петербурженка оставила своего малолетнего ребенка на газоне в одном из скверов на улице Вавиловых

Происшествием заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Калининского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой правоохранителями по сообщению о возможном ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По предварительной информации, 3 мая 37-летняя женщина оставила своего малолетнего ребенка на газоне в одном из скверов на улице Вавиловых.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждение.

Ранее в Колпино мальчик попал в реанимацию после падения с дивана.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга