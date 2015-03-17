На заводе в Шушарах начали собирать Jeland J6 AWD

"АГР Холдинг" начал выпуск полноприводной версии кроссовера Jeland J6 полного цикла. Автомобиль получил 1,6-литровый турбодвигатель и расширенный зимний пакет.
На заводе "АГР Холдинг" в Шушарах стартовало производство полноприводной версии кроссовера Jeland J6 полного цикла. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Автомобиль адаптировали к российским дорожным и климатическим условиям. Для защиты кузова днище и скрытые полости дополнительно обрабатывают антикоррозийными составами. В перечень работ входят нанесение воска, антигравийного и шумоизоляционного покрытия.
Jeland J6 AWD также получил расширенный зимний пакет. В него входят системы обогрева всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кроссовер оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. Силовой агрегат работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Интеллектуальная система полного привода предусматривает 6 режимов движения. Электроника самостоятельно меняет настройки автомобиля в зависимости от дорожных условий.
Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.
Фото: пресс-служба "АГР"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все