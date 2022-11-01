В "Молодежном сквере" создали стену для граффити

Завершается благоустройство "Молодежного сквера" на проспекте Сизова, д. 9.

В Приморском районе Петербурга завершается благоустройство "Молодежного сквера" на проспекте Сизова, д. 9. В этом году районная администрация и Комитет по благоустройству ведут второй этап работ.

В прошлом году в сквере уложили травмобезопасное покрытие, построили спортивные площадки. На территории высадили более 100 деревьев, 350 кустарников, многолетние декоративные растения. Сквер украсили березы, лиственницы, рябины, липы, клены. Уже завершены работы по обустройству наружного освещения.

Для проведения культурно-массовых мероприятий в сквере построили амфитеатр. Для занятий различными видами спорта создали скейт-парк, организовали велопарковки, установили теннисный стол и другое спортивное оборудование, разместили скамейки.

В этом году, на втором этапе работ, на территории установили беседку перголу, качели, создали стену для граффити.

Фото: Смольный