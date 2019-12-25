В порту Петербурга не пропустили марокканские клементины, зараженные плодовой мухой

Специалисты обнаружили в фруктовом грузе подозрительное насекомое, визуально похожее на карантинный объект.

Партия марокканских клементинов, прибывшая в морской порт Петербурга, оказалась инфицированной опаснейшим сельскохозяйственным вредителем — средиземноморской плодовой мухой. Об этом информирует пресс-служба Россельхознадзора.

Как стало известно в минувшие выходные, специалисты обнаружили в фруктовом грузе подозрительное насекомое, визуально похожее на карантинный объект. Образец незамедлительно отправили на лабораторное изучение, подтвердившее опасения: цитрусы действительно поражены серьезным паразитом, угрожающим здоровью урожая.

Учитывая угрозу, которую представляет данное насекомое для отечественных садоводов, Северо-Западное управление Россельхознадзора запретило дальнейшее перемещение груза на территорию Таможенного союза в соответствии с действующими правилами фитосанитарного контроля.

Ранее мы сообщили о том, что более 2 тыс. тонн камчатского краба экспортировали из Петербурга.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)