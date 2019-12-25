На бывшем заводе GM в Петербурге начали выпускать седан Tenet A8

На предприятии холдинга "АГР" в Шушарах стартовало серийное производство седана Tenet A8 по полному циклу. Автомобиль выпускают со сваркой, окраской и финальной сборкой.

На заводе холдинга "АГР" в Шушарах началось серийное производство седана Tenet A8 по технологии полного цикла. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Автомобиль выпускают со сваркой кузова, окраской и финальной сборкой. На предприятии задействовали автоматизированные производственные линии и роботизированные комплексы. В компании отметили, что все этапы изготовления контролируются цифровыми системами, обеспечивающими стабильность технологических процессов.

Покупателям предложат 2 варианта силовых агрегатов. Первый оснащен турбированным двигателем объемом 2 л мощностью 197 л.с. в сочетании с 8 ступенчатой автоматической коробкой передач. Второй получил турбомотор объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., работающий с 7 ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Производитель также адаптировал модель к эксплуатации в российских условиях. Днище и скрытые полости кузова обработаны воском и дополнительными антикоррозийными материалами. Кроме того, автомобиль получил усиленную антигравийную защиту и дополнительную шумоизоляцию.

В салоне установлен мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма и цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма. Передние сиденья оборудованы электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией памяти. В оснащение также входят панорамная крыша, многоцветная подсветка салона, аудиосистема Sony и климат контроль с отдельными дефлекторами для пассажиров второго ряда. Зимний пакет включает подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Tenet A8 выпускают на той же производственной площадке, где собирают автомобили брендов Jeland и Esteo. Ранее предприятие принадлежало концерну General Motors. Проект реализуется в рамках сотрудничества холдинга "АГР" и китайской компании Defetoo. В основе модели лежит Chery Arrizo 8, которая получила новый бренд и внешнее оформление.

Фото: Tenet