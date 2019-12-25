Суд в Петербурге запретил распространение пяти песен группы "Ленинград" среди подростков

Проведенная экспертиза установила наличие в песнях призывов к насилию и другим опасным деяниям, угрожающим духовному, моральному, социальному, психологическому и физическому здоровью молодежи.

Василеостровский районный суд в Петербурге принял решение о запрете распространения пяти композиций популярной группы "Ленинград". Информация об этом размещена на официальном портале судебного органа.

Поводом для запрета послужила жалоба члена Совета Федерации Маргариты Павловой. Проверка выявила доступность указанных музыкальных произведений ("Кандидат", "НЕТ Х…Е", "Ч.П.Х", "ОСПА" и "РУССКИЕ") на нескольких интернет-ресурсах. Проведенная экспертиза установила наличие в песнях призывов к насилию и другим опасным деяниям, угрожающим духовному, моральному, социальному, психологическому и физическому здоровью молодежи. Суд признал, что такая музыка оказывает негативное влияние на подростков и молодежь.

Решение суда включает внесение списка указанных песен в реестр материалов, распространение которых ограничено на территории Российской Федерации.

Фото: Вконтакте / Ленинград