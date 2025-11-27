Организатор заявил, что Канье Уэсту уже перевели аванс за два шоу

Концерты Канье Уэста в России точно состоятся, пообещали в SAY Agency.

Генеральный директор SAY Agency Анна Субчева заявила, что концерты Канье Уэста в России обязательно состоятся. По её словам, контракт с рэпером подписан, ему уже перечислен аванс. Отмена шоу исключена, подчеркнула она в беседе с РБК.

Субчева уточнила, что согласование с площадкой — "Газпром Ареной" — пока не завершено, но процесс идёт. Организаторы подписали договор, отправленный стадионом, и рассчитывают на его утверждение. Анонс и старт продаж билетов, по словам главы агентства, были синхронизированы с площадкой. Билеты на 10 и 11 октября уже поступили в продажу по цене от 9 до 160 тысяч рублей.

Ранее представители "Газпром Арены" заявили, что не подписывали договор аренды, а продажа билетов началась до оформления всех документов. При этом на официальном сайте тура Канье Уэста анонс концертов в России пока сохраняется. В SAY Agency подчеркнули, что концерт не отменён, а говорить о других сценариях преждевременно.

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini