Вонь в Плодовом: о чем молчит EcoAgRAS?

Проектировщики комплекса по хранению навоза больше месяца не могут ответить на вопросы возмущённых жителей Плодового. Они также игнорируют запросы журналистов. Пришло время разобраться в ситуации.

Жители Плодового страдают от соседства с новым комплексом хранения навоза по технологии EcoAgRas. Ещё летом они жаловались на удушливый запах, вызывающий тошноту и головные боли. Рассказывали люди и о "фекальных росах", которые покрывают их транспортные средства и вывешенную на просушку одежду. С приходом холодов вонь ослабла, но не исчезла. Наша съёмочная группа выехала на место, чтобы разобраться в ситуации.

Вообще-то местные жители – люди не капризные. Они всегда жили рядом с коровниками и привыкли к запаху навоза. Но с этого года ситуация резко изменилась.

Этот запах... Нам здесь говорят, что это якобы наносит с фермы силосом или навозом, но мы можем чётко сказать: это другой запах. Очень въедливый, удушливый. И, в отличие от нормальных запахов с фермы, он очень долго сохраняется. Особенно это сильно ощущается ночью. Приходится закрывать окна, чтобы можно было как-то жить и дышать, - говорит нам местная жительница Вера.

В социальных сетях волна недовольства также нарастает. Негатив выглядит вполне конкретно.

Проблемы начались, когда по соседству с жилыми домами появились эти баки для хранения навоза. Их построили по проекту ЭкоАгРас на средства российско-финского гранта. Это своего рода биореактор, в котором долгие месяцы навоз хранят под открытым небом, и понемногу перемешивают, разделяя на твёрдую и жидкую фракции. На выходе получают удобрения, а заодно – и целый ворох проблем. Жители бьют тревогу: жалуются на головную боль, проблемы со сном, тошноту. По заверениям местных рыбаков, в поселковом ручье с этого года исчезла рыба.



Местные власти пытались успокоить народ результатами экомониторинга – правда, проведенного за год до запуска комплекса. В свою очередь, руководство племенного завода, который и эксплуатирует систему, пытается что-то сделать. К их чести от общения с прессой на заводе уклоняться не стали.

Во-первых, мы заказываем за свой счёт экмониторинг, чтобы ознакомить население с его результатами. Во-вторых, мы даже пошли на нарушение технологии. Пока что выключен перемес в ёмкостях, чтобы снизить активность запахового эффекта. В-третьих, нами ведутся работы по поиску препаратов, которые могли бы приглушить запах, - говорит Алексей Павлов, директор ПЗ "Первомайский"

На вопрос – можно ли закрыть лагуны специальной плёнкой или сделать замкнутую систему (с последующим сжиганием газа) – здесь только руками разводят: проектом не предусмотрено. Хотя мировая и даже российская практика такие случаи знает. Как знает и случаи похожих скандалов с системами открытого хранения: например, долгие годы со схожим запаховым эффектом сталкивались люди в южных пригородах Санкт-Петербурга. То есть, в целом, возникновение проблемы можно было предвидеть.

Сами проектировщики комплекса, к которым нас направило руководство племенного завода – Институт агроинженерных и экологических проблем и лично руководитель проекта Александр Брюханов вообще не ответили ни на один наш вопрос. Сначала переносили беседу с прессой, а потом и вовсе перешли "в игнор".

А ведь в самом Плодовом уже есть примеры более экологичной работы с отходами производства. Три года назад здесь запустили комплекс по переработке навоза в биогаз – Эвобиос. Их мы тоже подозревали в распространении запаха, но экскурсия по объекту сняла все претензии.

У нас полностью закрытая система. Как только мы получаем объем навоза по трубопроводу, он идёт по закрытому циклу, и не выходит нигде, где мог бы произойти контакт с кислородом. А ведь запаховый эффект происходит именно при соединении навозных масс с воздухом. У нас это полностью закрытая система. Мы работаем в анаэробных условиях, наши бактерии, участвующие в реакциях, живут без кислорода, - заявил Даниил Абубикеров, генеральный директор EvoBios.

По сути, расположенная по соседству установка "Эвобиос" и работает быстрее, и открытого хранения не предполагает. Почему коллеги из ЭкоАгРас не последовали их примеру – остаётся только догадываться. По одной из версий - проблемы связаны с санкциями, ходят случи, что организация не смогла освоить все грантовые средства со стороны Евросоюза. А осваивать было что: по неподтверждённым данным, общая сумма гранта превышала 3 миллиона евро. Однако это только предположение. Судя по молчанию авторов проекта – им есть что скрывать. Ещё зимой они обещали местным жителям полностью герметичное хранение навоза, а в итоге... получилось то, что получилось. Запрос редакции "ПитерТВ" в нарушение "Закона о СМИ" так и остался без ответа в течение 5 недель.

А ведь ещё зимой в регионе заявляли о планах открыть до сотни подобных комплексов по всей Ленобласти. Учитывая опыт Плодового, эта перспектива очень дурно пахнет. Получается, "ароматное" хранилище навоза в ближайшее время может появиться и под окнами наших читателей из других районов. В Плодовом с таким соседством мириться не хотят и ждут решения проблемы, как минимум, к следующему летнему сезону. Ведь в жару острые запахи и токсичные туманы здесь ощущаются максимально остро.

P.S.

Публикуем наш список вопросов руководителю проекта ЭкоАгРас Александру Брюханову, отвечать на которые он и его команда почему-то отказались:

Видео: Piter.TV