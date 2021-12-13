Источником зловония в Плодовом оказались лагуны с навозом, установленные по проекту EcoAgRas

Появились новые подробности в истории со "зловонным туманом", на который жалуются жители Приозерского района. Ранее Piter.TV ошибочно назвал источником миазмов комплекс по переработке навоза в биогаз компании EvoBios.

Репортаж нашего СМИ - Жители Плодового жалуются на зловонные туманы - вызвал бурную реакцию у жителей Приозерского района и представителей местного аграрного сектора. Напомним, в нашу редакцию обратились обитатели Плодовского сельского поселения. По их словам, начиная с лета 2022 года, в жаркие дни посёлок окутывает облако зловонных испарений, а в некоторые ночи на Плодовое опускается "токсичный туман". Как результат - люди жалуются на боли в горле, головокружение и бесонницу..

Канал Piter.TV c помощью аэросъёмки установил, что на расстоянии менее километра от жилого сектора в Плодовом расположены четыре гигантских резервуара с коричневой жидкостью. Объекты ничем не накрыты и представляют собой лагуны для хранения и, возможно, переработки коровьего навоза, поступающего с местного племенного завода "Первомайский". Наши журналисты ошибочно предположили, что эти резервуары относятся к комплексу производства биогаза "Эвобиос". На это указывал крупный логотип размёщенный на здании по соседству.

Однако общение с представителями компании "Эвобиос" и ПЗ "Первомайский" позволило установить: ответственность за тяжёлые запахи в посёлке несёт другая организация. Гигантские лагуны, вмещающие до 10 000 тонн коровьих фекалий, были установлены в 2022 году в рамках проекта EcoAgRas.

Уважаемая команда Piter.tv сняла дроном емкости-навозохранилища, входящие в систему обращения с навозом, построенную на площадке АО "ПЗ Первомайский" в рамках грантового проекта ЭкоАгРАС (подробно на сайте www.ecoagras.ru). Жижа в банках - это жидкая фракция навоза. Мы ее после отстаивания в этих банках вносим на поля в виде удобрения. Наша система спроектирована и построена с учетом соблюдения всех норм и правил в части обеспечения экологической безопасности объекта. В течении 2021 года дополнительно осуществлялся независимый мониторинг (замер загрязняющих веществ) на границе санитарной зоны нашего предприятияя, в близи с жилыми постройками, который подтвердил безопасность для здоровья населения при функционировании объекта пресс-служба ПЗ "Первомайский"

То есть, "ЭвоБиос" - просто сосед ёмкостей "ЭкоАгРаса", несмотря на некоторое сходство выполняемых функций. Стоит отдать должное: в племенном заводе дали развернутое пояснение по поводу сложившейся ситуации. Более того, там признали факт жалоб на неприятные запахи и рассказали о дальнейших действиях.

Совместно с Институтом агроинженерных и экологических проблем сх производства, мы активно занимаемся исследованием сложившейся ситуации. Следствием распространения запаха могут являться аномальные погодные условия (длительные высокие температуры), такие сочетания производственных и природо-климатических условий учтены при разработке проекта санитарно-защитной зоны. Такие условия могут создавать краткосрочные временные отрезки с наличием сопутствующего сельскохозяйственной деятельности запаха, но при этом превышение концентраций опасных для здоровья газов не возникает. пресс-служба ПЗ "Первомайский"

Отметим, что новости об открытии высокотехнологичной системы сбора и хранения навоза в Плодовом появились в СМИ в феврале 2022 года. Партнёром грантового проекта выступил Евросоюз и Финляндия. Проектировал те самые лагуны, которые сейчас вызывают так много споров, Институт агроинженерных и экологических проблем.

Наверху навоз собирается в коллектор, после чего по трубе направляется вниз, где разделяется на жидкую и твердую фракции. Жидкая направляется в емкости-хранилища, а твердая – в биоферментатор на переработку в органические удобрения или подстилку для животных, – говорилось в описании проекта.

Комплекс позволяет решать благодорные цели: перерабатывать многотонные отходы племенного завода в удобрения вместо того, чтобы по-старинке сливать фекалии в местные поля. Процесс это трудоёмкий и требует от полугода до года хранения навоза под открытым небом. В жару открытые лагуны активно испаряют жидкие каловые массы, которые, в силу устройства розы ветров, движутся в сторону Плодового. В ПЗ "Первомайский" надеются решить проблему с помощью доступных апгрейдов технологии. Во всяком случае, на официальной странице предприятия во "ВКонтакте" появилась запись о том, что оно "активно решает ситуацию" и будет уведомлять местных жителей о достигнутых результатов.

Из разговора с группой эксертов по теме журналисты ПитерТВ сделали вывод. Несмотря на то, что сама технология EcoAgRas является экологичной и перспективной, в данном случае в её реализации есть два слабых места. Во-первых, расположение в непосредственной близости к населённому пункту. Во-вторых, открытый характер хранения ферментируемого навоза. В мировой практике для таких случаев активно используют специальную защитную плёнку над ёмкостями, которая, вдобавок, позволяет извлекать из отходов биогаз. Ну а пример закрытого цикла переработки навоза у предприятия находится под боком: те же EvoBios работают с отходами в рамках единого закрытого цикла, при котором фекалии превращаются в удобрение за несколько суток, а не за месяцы ферментации под открытым небом.

Так или иначе проблема требует решения, многие жители Плодового не готовы мириться с таким соседством, пускай "запаховый эффект" наблюдается только в жаркое время года. В ближайшее время журналисты Piter.TV побывают на месте и пообщается со всеми сторонами этого экологического конфликта.

Фото: Piter.TV