  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За кормление голубей в центре Петербурга могут ввести штрафы
Сегодня, 15:50
194
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За кормление голубей в центре Петербурга могут ввести штрафы

0 0

Начальник Управления ветеринарии Юрий Андреев поддерживает идею введения санкций, признавая необходимость борьбы с бесконтрольным размножением голубей, негативно влияющим на санитарную обстановку.

Кормление голубей в Петербурге может превратиться в административный проступок, но запрет планируют ввести избирательно — только в местах, где это особенно нежелательно. Соответствующий законопроект разрабатывает депутат законодательного собрания Наталья Астахова.

Центральная часть города испытывает серьёзные проблемы из-за кормления голубей жителями. Предлагается ограничить кормление вблизи социальных учреждений, таких как больницы, школы и детские сады, пояснила автор законопроекта.

Рассмотрение предложений о введении штрафов за подобное поведение пока откладывается, поскольку депутаты хотят определить орган исполнительной власти, ответственный за наказание нарушителей. Начальник Управления ветеринарии Юрий Андреев поддерживает идею введения санкций, признавая необходимость борьбы с бесконтрольным размножением голубей, негативно влияющим на санитарную обстановку.

Голуби - это большая проблема. Это ведь не как в песне Розенбаума "старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям", а беда, просто беда. Думаю, что надо поддерживать, если такая возможность есть. Но можно и с людьми работать, и разговаривать обязательно.

Юрий Андреев, начальник Управления ветеринарии 

Однако коллега Астаховой, депутат Алексей Цивилев, скептически оценил эффективность убеждения любителей кормить голубей. Сотрудники полиции и муниципалитеты не уполномочены проводить беседы на эту тему. Парламентарий рассказал, как сам наблюдал женщину, регулярно прикармливающую сотни голубей на улице Счастливая. Любой разговор с ней закончится печально: она начнёт защищаться, бросая хлеб и размахивая палкой, и формально будет права, заметил Цивилев.

Фото: Pxhere
 

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии