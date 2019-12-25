Экс-гендиректор компании из Петербурга обвиняется в уклонении от уплаты более 357 млн рублей налогов

Следствие установило, что женщина умышленно исказила информацию в налоговых декларациях за период с января 2018-го по сентябрь 2020 года, фальсифицируя сведения о финансовой активности с 22 компаниями-партнёрами.

Прокуратурой Петербурга утверждено обвинительное заключение против 46-летней экс-руководителя ООО "СоюзСтрой", обвиняемой по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что женщина умышленно исказила информацию в налоговых декларациях за период с января 2018-го по сентябрь 2020 года, фальсифицируя сведения о финансовой активности с 22 компаниями-партнёрами. Эти манипуляции позволили ей избежать выплат налога на добавленную стоимость на сумму свыше 357 млн рублей.

Теперь, после передачи обвиняемой копий обвинительного акта, данное уголовное дело передадут на рассмотрение в Василеостровский районный суд.

В целях компенсации нанесённого ущерба правоохранительные органы применили арест ко всему имуществу подозреваемой, включая недвижимость, автомобили и наличные деньги.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура добилась выплаты компенсации для петербурженки, пострадавшей при падении в автобусе.

Фото: Piter.TV