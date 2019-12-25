Трамвай загорелся на ходу в Приморском районе

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Утром 17 июля в Приморском районе Петербурга трамвай, следовавший от станции метро "Пионерская" в сторону Комендантского проспекта, задымился прямо во время движения. О происшествии сообщает 78.ru со ссылкой на пассажиров.

По словам горожан, в салоне появилось легкое задымление. Люди незамедлительно сообщили об этом водителю. Сотрудник остановил состав и после осмотра салона вышел на улицу выяснять причину.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в доходном доме на Курляндской произошел пожар.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)