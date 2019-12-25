Пьяный житель Петергофа "заминировал" кафе на улице Халтурина

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Петродворцового района задержали нетрезвого местного жителя за заведомо ложное сообщение, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 февраля в полицию поступила информация от мужчины о существующей угрозе кафе в доме 1 по улице Халтурина. На месте задержали 61-летнего звонившего, его доставили в отдел. В результате осмотра личных вещей и обследования заведения сведения не подтвердились. Предметы, опасные для жизни и здоровья граждан, не были обнаружены.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек.

Фото: Piter.TV