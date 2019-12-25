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Пьяный житель Петергофа "заминировал" кафе на улице Халтурина
Сегодня, 8:40
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Пьяный житель Петергофа "заминировал" кафе на улице Халтурина

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Петродворцового района задержали нетрезвого местного жителя за заведомо ложное сообщение, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 февраля в полицию поступила информация от мужчины о существующей угрозе кафе в доме 1 по улице Халтурина. На месте задержали 61-летнего звонившего, его доставили в отдел. В результате осмотра личных вещей и обследования заведения сведения не подтвердились. Предметы, опасные для жизни и здоровья граждан, не были обнаружены. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: лжеминер, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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