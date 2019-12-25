Житель Красносельского района задержан за ложное сообщение о минировании сети ресторанов

Полиция информирует граждан о том, что за заведомо ложное сообщение предусмотрена уголовная ответственность.

Полицейские Петербурга задержали жителя Красносельского района за заведомо ложное сообщение о якобы существующей угрозе посетителям одной известной сети ресторанов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следователи 13 декабря возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 207 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным следствия, 10 декабря 2023 года в полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе посетителям одной известной сети ресторанов. На проведение проверочных мероприятий были ориентированы наружные наряды полиции. При отработке информации предметов и объектов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

Оперативно был вычислен звонивший, им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый житель Красносельского района.

Полиция информирует граждан о том, что за заведомо ложное сообщение предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее петербуржец получил 3 года условно за ложные сообщения о минировании.

Фото: Piter.tv