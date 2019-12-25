Петербуржец получил 3 года условно за ложные сообщения о минировании

Вынесен приговор по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, что обвиняемый в июне, используя мобильный телефон, три раза позвонил в дежурную часть, сообщив о заминировании объектов социальной инфраструктуры, расположенных на Ленинском проспекте: ресторана, банка и акционерного общества.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб взрывных устройств не обнаружили.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора телефона в маршрутке.

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