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Петербуржец получил 3 года условно за ложные сообщения о минировании
Сегодня, 11:03
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 3 года условно за ложные сообщения о минировании

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Вынесен приговор по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, что обвиняемый в июне, используя мобильный телефон, три раза позвонил в дежурную часть, сообщив о заминировании объектов социальной инфраструктуры, расположенных на Ленинском проспекте: ресторана, банка и акционерного общества.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб взрывных устройств не обнаружили.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора телефона в маршрутке.

Фото: pxhere

Теги: взрыв, теракт
Категории: Лента новостей, Общество, Новости СПб,

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