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В Ленобласти посетители кинотеатра вместе с попкрном прихватили рацию охранника
Вчера, 14:56
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nadiputintseva
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В Ленобласти посетители кинотеатра вместе с попкрном прихватили рацию охранника

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Двух парней обнаружили в соседнем дворе.

В ночь на 31 января оперативники задержали в Ленобласти двух парней, которые оставили охранника кинотеатра без рации.

Как сообщили в пресс-службе УВО, инцидент произошел в городе Кириши на проспекте Героев. Двое молодых людей вышли после ночного сеанса в кинотеатре и решили на память похитить со стойки администрации рацию охраны.

Бойцы Росгвардии нашли парней во дворе соседнего дома. Они обратились в бегство, но скрыться им не удалось. Воришками оказались двое 18-летних местных жителей.

Молодых людей задержали и доставили в местный отдел полиции. Зачем им понадобилась рация – не сообщается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Охраннику вернули его средство связи. 

Теги: кража , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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