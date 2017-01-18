В Ленобласти посетители кинотеатра вместе с попкрном прихватили рацию охранника

Двух парней обнаружили в соседнем дворе.

В ночь на 31 января оперативники задержали в Ленобласти двух парней, которые оставили охранника кинотеатра без рации.

Как сообщили в пресс-службе УВО, инцидент произошел в городе Кириши на проспекте Героев. Двое молодых людей вышли после ночного сеанса в кинотеатре и решили на память похитить со стойки администрации рацию охраны.

Бойцы Росгвардии нашли парней во дворе соседнего дома. Они обратились в бегство, но скрыться им не удалось. Воришками оказались двое 18-летних местных жителей.

Молодых людей задержали и доставили в местный отдел полиции. Зачем им понадобилась рация – не сообщается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Охраннику вернули его средство связи.