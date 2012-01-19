От коронавируса в Петербурге погибли еще 67 человек

Всего в городе на Неве за время пандемии коронавируса умерли 22 832 человека.

Помимо второго места в России по суточной заболеваемости коронавирусом Петербург стал вторым в показателях смертности от вируса. Об этом утром 16 октября свидетельствуют данные сводки, предоставленные в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране.

За последние сутки подтверждена смерть от ковида 67 человек в Петербурге и трех в Ленобласти. На первом месте Москва – 72 смерти. Всего в городе на Неве за время пандемии коронавируса умерли 22 832 человека, 606 786 пациентов – выписаны по выздоровлению, в общем выявлено 660 316 случаев заболеваний.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19. Впервые за все время пандемии по стране медики зарегистрировали за сутки более тысячи погибших. За минувшие 24 часа в России подтверждена смерть 1 002 пациентов от ковида, всего с начала пандемии зафиксированы 222 315 умерших от коронавируса.

Фото: Piter.tv