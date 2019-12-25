За 2020 год к административной ответственности привлекли более тысячи водителей автобусов

Речь идет о нелегальных перевозчиках.

За 2020-й год по результатам проверок к административной ответственности привлекли более 1 тыс. водителей автобусов. Всего было проверено 5,6 тыс. транспортных средств, в том числе легковые такси, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В Петербурге продолжают бороться с нелегальными перевозчиками, которые создают риск для безопасности и жизни пассажиров, не платят налоги и сборы, а также не следуют общим для всех транспортных предприятий правилам.

Общая сумма штрафов за 2020-й год составляет 3,67 млн рублей. Отмечается, что Смольный не только ведет борьбу с нелегалами, но и усиливает движение общественного транспорта на тех маршрутах, которые популярны у них. Например, от станции метро "Московская" до аэропорта "Пулково". Пассажирам напоминают, что сейчас карту "Подорожник" должны принимать все транспортные предприятия города, в том числе маршрутки.

Рейды в общественном транспорте проходят с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников.

В Комтрансе Петербурга просят носить маски, чтобы избежать введения жестких мер.

Фото: Piter.TV