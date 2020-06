Петербуржцы встревожены вспышкой COVID-19 на Великолукском мясокомбинате: в Петербурге работают 133 магазина

Piter.TV поговорил с работником предприятия и главным санитарным врачом Псковской области, который считает, что беспокоиться не о чем

Великолукский мясокомбинат в Псковской области, на котором специалисты зафиксировали вспышку заражения коронавирусом, работает в штатном режиме, производство не остановлено. Об этом Piter.TV сообщил главный санитарный врач Александр Нестерук.

В конце прошлой недели на предприятии зафиксировали 24 случая заболевания среди работников колбасного и транспортного цеха. Как позже сообщил глава региона Михаил Ведерников, количество заболевших выросло до 31 человек. Главный санитарный врач Александр Нестерук такую информацию Piter.TV не подтвердил и сообщил, что по его данным, на Великолукском мясокомбинате только 24 случая.

Это очень современное предприятие, мощное, где используются все необходимые профилактические меры: сотрудники работают в защитной одежде, проходят термометрию. Мои сотрудники там были, им очень понравилось, сказали, что хорошее предприятие. Так что зря все пытаются раздуть из этого проблему. На мясокомбинате работают 6000 человек, а болеют 24, я не вижу в этом никакой проблемы. Александр Нестерук, главный санитарный врач региона

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день находится 133 фирменных магазина Великолукского мясокомбината, также продукция поставляется и на прилавки крупных гипермаркетов. При этом, по информации Piter.TV, в некоторых частных несетевых магазинах Псковской области временно запретили поставку продукции из Великолукского мясокомбината.

Но главный санитарный врач Александр Нестерук считает, что покупать продукцию в магазинах Великолукского мясокомбината безопасно, потому что ситуацию с коронавирусом на предприятии можно назвать нормальной.

В это же время британские исследователи, при изучении продолжительности жизни вируса на различных поверхностях сделали выводы, что COVID-19 сохраняются лучше всего на предметах из пластика и нержавеющей стали. В исследовании, опубликованном в "The New England Journal of Medicine", говорится, что инфекция выживает на предметах и задерживается в окружающей среде на трое суток.

Piter.TV поговорил с одним из сотрудников мясокомбината Андреем Морозовым (имя изменено) и узнал, что перед работой сотрудникам, действительно, измеряют температуру и даже дают перчатки и маску. Только вот работнику выдается одна одноразовая маска на всю рабочую смену (12 часов). А по требованиям Роспотребнадзора РФ, менять одноразовые маски нужно каждые 2 часа. Piter.TV уточнил у главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука данную информацию. Он ответил, что при проверке таких нарушений зафиксировано не было. Также сотрудник предприятия Андрей заявил, что на Великолукском мясокомбинате может быть в три раза больше заболевших, чем по официальным данным.

Журналисты Piter.TV не смогли связаться с представителями Великолукского мясокомбината. Звонки в приемную по указанным на официальном сайте номерам осуществлялись со 2 июня с 13:00 и до 12:00 третьего июня. Накануне удалось дозвониться на номер отдела сбыта, указанный в Instagram предприятия, там посоветовали также звонить на телефон приемной, указанный на официальном сайте. Отдел сбыта и приемная при этом между собой никак не контактируют. Ответ на запрос Piter.TV через электронную почту также не последовал.

Фото: ВК/ Великолукский мясокомбинат

Видео: Instagram/ m.v_007