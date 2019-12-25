Для Всероссийского общество глухих в Петербурге ищут новое здание

То, в котором общество находится сейчас, собираются продать.

Особняк на Английской набережной, дом 54/55, планируется продать. В связи с этим для Всероссийского общества глухих, которое там располагается, придется искать новое здание. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Оказывается, новые помещения для общества ищут уже давно, но подходящую замену найти пока не удалось. До этого момента здание не будут выставлять на продажу.

Особняк является объектом культурного наследия — "Дворец великого князя Михаила Александровича". Он был построен в начале XX века в стиле модерн. По данным издания, властям было бы выгоднее сдавать его в аренду и получать с этого доходы.

Piter.TV обратился за комментарием в комитет по социальной политике Петербурга. На момент публикации его получить не удалось.

Фото: citywalls.ru