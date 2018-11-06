Что произошло в Петербурге 6 ноября: фото и видео

Piter.tv публикует традиционную будничную подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

В Петербурге стартовал сезон прорыва труб. В понедельник, 6 ноября, сразу несколько улиц города заволокло паром. Вместе с тем в Северной столице за посkедние сутки случилось несколько серьезных ДТП. Об этом и других происшествиях читайте в еженедельной подборке от Piter.tv.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 6 ноября

1. Очевидцы: в жутком ДТП на Московском шоссе водителю оторвало голову. В ночь с 5 на 6 ноября на Московском шоссе, у поворота на Колпино между Ям-Ижорой и Московской Славянкой произошло ДТП. Как пишут очевидцы в Яндекс-навигаторе, авария была жуткой. Тело одного из участников движения вылетело из машины. Труп остался лежать на обочине без головы. По нему едва не проехался автомобиль. Кроме этого погибло еще два человека. Участник самой аварии опроверг страшную информацию.

2. Мужчина попал в больницу после поножовщины на севере Петербурга.В ходе драки один из приятелей достал нож и нанес своему другу многочисленные ранения. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ранения брюшной полости, таза и конечностей.Подозреваемый в преступлении задержан.

3. На Дворцовой площади велосипедист попал под колеса кареты с лошадьми. молодой человек отделался легким испугом и ушибами. Но на всякий случай свидетели происшествия все равно вызвали медиков. Управляла повозкой 34-летняя женщина, на велосипеде ехал 31-летний мужчина. Стоит отметить, что подобное ДТП случалось более века назад. Подписчики социальных сетей назвали аварию происшествием года.

4. Возле детской больницы на Ваське прорвало трубу с кипятком. Что кипяток залил припаркованные рядом автомобили. Аварийных служб на месте коммунальной аварии не видно. Однако специалисты все-таки работали здесь.

5. Под Павловском в доме нашли два женских трупа 19 и 22 лет. По данным правоохранительных органов, этот дом снимали для праздничного мероприятия. Одной из погибших было 19 лет, другой 22 года. Девушки погибли при странных обстоятельствах, признаков насильственной смерти на их телах не было обнаружено.

6. На красной ветке метро из-за упавшего на рельсы рюкзака составы ходили с задержкой. С утра во вторник в Петербургском метрополитене произошел сбой в движении поездов на красной ветке. Как сообщали очевидцы, составы шли с задержкой от станции ""Площадь Ленина" до "Девяткино". Для восстановления движения поездов потребовалось 20 минут.

7. Виновник аварии на КАДе пытался убежать с мета ДТП и упал с забора. Выяснилось, что за мужчиной велась погоня, так как он являлся угонщиком. Видимо, это и объясняет его отчаянную попытку скрыться от правоохранительных органов. После непродолжительной пробежки он попытался перепрыгнуть трехметровый забор, но упал вниз вместе с третьим отделением ограды. В этот же момент свидетели случившегося услышали выстрел, который, как позднее оказалось, сделали сотрудники ГАИ. Выстрел был предупредительным.

8. Петербуржец пришел в супермаркет за пивом в компании львенка. Где именно произошел инцидент, история умалчивает. Известно только то, что мужчина пришел в магазин за пивом и захватил с собой льва. Его питомца зовут Сима. Детеныш вполне спокойно и с интересом расхаживал по павильону. Никаких поводков и ошейников на нем не было.

9. На Херсонской улице прорвало трубу с горячей водой. Как стало известно, инцидент случился днем в Херсонском проезде у дома 2. В результате аварии образовался автомобильный затор. В пресс-службе "Телосети Петербурга" рассказали, авария не скажется теплоснабжении участка. В данный момент прорыв локализован.

10. На Будапешсткой у трактора оторвалось колесо и попало в троллейбус. Очевидцы пишут, что трактор занесло на повороте с Димитрова на Будапештскую. После заноса оторвавшееся колесо прилетело в троллейбус. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и с минимальными повреждениями.