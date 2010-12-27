Очевидцы: в жутком ДТП на Московском шоссе водителю оторвало голову

Участник аварии опроверг эту информацию.

В ночь с 5 на 6 ноября на Московском шоссе, у поворота на Колпино между Ям-Ижорой и Московской Славянкой произошло ДТП. Как пишут очевидцы в Яндекс-навигаторе, авария была жуткой. Тело одного из участников движения вылетело из машины. Труп остался лежать на обочине без головы. По нему едва не проехался автомобиль. Кроме этого погибло еще два человека. Участник самой аварии опроверг страшную информацию. Он рассказал "Мегаполису", что в ДТП никто не погиб, все живы и здоровы.

Все живы и здоровы, никто не пострадал, голову на обочине доели собаки. Стоял с разбитым передним колесом на аварийке, со знаком, ждали с эвакуатором дпс, ибо отказался при таком оживлении без них грузить. Пять-шесть раз снесли знак, пару раз чуть не влепились в машину. Эвакуаторщик предложил посидеть в эвакуаторе от греха. Сел в кабину, прошло пять минут. В мою влетает форд-каблучок, его кидает на Матиз, мою откидывает на встречку в Киа. У водителя Форда слега рассечена бровь. Все. Участник ДТП

Ранее мы писали, что пьяный водитель устроил ДТП в попытке скрыться от полиции.

Фото: "Мегаполис"